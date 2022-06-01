Росія проводить ракетні навчання з ядерним озброєнням в Івановській області

Росія вдалася до чергового "побрязкування" ядерною зброєю. Цього разу вирішила провести навчання з ядерним озброєнням.

Російське міністерство оборони заявило про проведення навчання ядерних сил в Івановській області. До маневрів залучать тейківську дивізію ракетних військ стратегічного призначення (РВСП).

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Загалом очікується участь близько тисячі військових та понад сотні одиниць техніки.

Варто відзначити, що в повідомленні йде мова лише про маневри. Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 кілометрів, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їх інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони. Про те, чи буде під час навчання здійснено пуски – не вказується.

Саме ракетні війська стратегічного призначення є головним компонентом російських стратегічних ядерних сил. Їх основу становлять комплекси "Ярс", які бувають в шахтному та мобільному варіантах. За твердженням російської сторони, вони здатні вражати ціль на відстані до 11 тисяч кілометрів.

Ядерні навчання в Росії

Росія мало не щороку проводила навчання стратегічних сил під індексом "Гром". Однак у 2020 та 2021 роках такі навчання не проводили.

Натомість в Росії вирішили провести такі навчання в лютому 2022 року – за декілька днів до повномасштабного вторгнення до України. Зважаючи, що це стратегічні навчання, то участь в них приймав і російський диктатор Володимир Путін, адже він є головнокомандувачем російської армії.

При цьому в попередні роки навчання "Гром" проводили восени, але у 2022 році вирішили провести в лютому.

Під час цих навчань росіяни й випробували те озброєння, яке через декілька днів вони вже використовували у війні проти України. Мова йде про запуск балістичних ракет "Кинджал", крилатих ракет "Калібр" з кораблів та підводних човнів (у тому числі чорноморського флоту). Росіяни активно використовували під час цих навчань ракети "Іскандер" та стратегічну авіацію Ту-95МС. Саме з таких літаків запускають ракети по Україні з каспійського регіону.

Варто відзначити, що у 2019 році під час навчання була запущена міжконтинентальна балістична ракета "Ярс". Також міжконтинентальні балістичні ракети Р-29Р запускали й з підводних човнів. Саме під час одного з таких пусків і сталася "нештатна ситуація". Підводний човен "Рязань" здійснив лише один пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Друга ракета Р-29Р не вийшла з шахтної пускової установки. Відтак субмарина вернулася в пункт постійного базування з невідстріляною ракетою. Сталося це, фактично, на очах Путіна, який особисто спостерігав за навчанням.

Після цього всі ракети Р-29Р відправили на перевірку. Адже вони стоять на озброєнні з 1977 року.

Навчання "Гром" з того часу в Росії не проводили до 2022 року.

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