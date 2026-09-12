Не дають сховатися: на окупованих територіях Росія вдається до абсурдного примусу на "виборах"

Росія на окупованих територіях, зокрема в частині Запорізької області, проводить другий етап "дострокового голосування" в межах виборів до Держдуми, який триватиме до 17 вересня. Основних етап відбудеться у період з 18 по 20 вересня. Замість відкриття дільниць ворог ходить по домівках та змушує людей віддати свій голос.

Кореспондент із Запоріжжя розповів 24 Каналу про нові вигадки окупаційної влади щодо проведення "дострокового голосування". Ворог усвідомлює, що на добровільне волевиявлення прийшла б мізерна частина місцевих мешканців, тому вдається до примусу.

Як Росія змушує цивільних в окупації голосувати

Окупаційна "виборча комісія" оголосила про початок другого етапу голосування в населених пунктах регіону, прикриваючись заявами про "заходи безпеки". Загарбники навіть не публікують графіки обходів, аби цивільні не мали змоги завчасно залишити свої домівки та сховатися від візитерів.

Побудинковий обхід – це не про голосування, а про примус і залякування. Якщо людина не відчиняє двері, до неї приходять наступного дня і вичікують, розпитують сусідів про її місцеперебування.

Голосування вже пройшло в військових частинах окупантів і серед жителів так званої "червоної зони". Це, зокрема, Василівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Дніпрорудне.

Якби окупанти оголосили звичайні "вибори", туди прийшло б від сили 5 – 10% населення. Тому обхід – це примус до них, коли до вас ходять і грюкають у двері щодня, поки ви не вкинете папірець до урни,

– озвучив кореспондент.

На відміну від 2022 року, коли за спинами "комісій" стояли росіяни з автоматами, зараз загарбники таких фото обходів не публікують. Проте суть процесу, який супроводжується примусом і силовим контролем, не змінилася, а підсумкові цифри, як зауважив кореспондент із Запоріжжя, будуть сфальсифіковані відповідно до вказівок Кремля.

Що б там не відбувалося з тими бюлетенями та урнами, потрібний результат все одно намалюють. Скільки начальство з Москви наказало, стільки й буде відсотків,

– переконаний кореспондент.

Паралельно з псевдовиборами ворог проводить показові соціальні акції для створення сприятливої картинки у медіа. Окупанти розвозять питну воду під прицілом камер лише пенсіонерам та пільговикам, змушуючи решту населення шукати воду самостійно.

Про "вибори" на окупованих територіях: дивіться відео