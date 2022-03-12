Росія робить ставку на некеровані ракети, – Міноборони Британії

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Росія робить ставку на некеровані ракети. Зокрема гатять з недоступної зони для українських засобів протиповітряної оборони.

Відповідну інформацію повідомила військова розвідка міністерства оборони Великої Британії. Про це вони заявили 11 березня – на 16 день війни, яку Росія почала проти України.

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Британія підтвердила, що ворог використовує некеровані ракети

Стійкий опір з боку української протиповітряної оборони змушує Росію атакувати територію України з великої дистанції,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, за даними військових Британії, російські окупанти:

щоб сприяти просуванню наземних військ, російська авіація використовує некеровані ракети;

зокрема, завдаючи ударів з недоступної зони для українських засобів протиповітряної оборони.

"Така зброя відносно неточна та невиборна, і її використання значно збільшує ймовірність жертв серед цивільного населення", – повідомили у Британії.

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