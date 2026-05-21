Можлива загроза з Придністров’я: навіщо Путін запустив масову роздачу паспортів Росії 

Володимир Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання жителями Придністров'я російського громадянства. У Молдові вважають, що це спроба Росії залучити живу силу для своєї армії, яка воює в Україні. Однак це доволі складна схема.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, чи можливо поповнення російського війська за рахунок жителів Придністров'я. Він припустив, чи існує військова загроза з боку невизнаної республіки для України.

Чи поповнятимуть придністровці армію Росії?

Шарп зауважив, що Придністров'я завжди входило у сферу інтересів Росії з погляду пропаганди. В анклаві є багато жителів, які вже мають російське громадянство. Зокрема, так званий російський миротворчий контингент, який перебуває у Придністров'ї. Це – місцеві з російським громадянством.

"Важко уявити, як, отримавши російський паспорт, люди звідти манівцями, складними шляхами потечуть до лав російської армії для того, щоб воювати в Україні. Їм доведеться діставатися через Кишинів або Єреван до Росії. Навряд чи варто цього чекати. До того ж населення у Придністров'ї небагато, і навіть якщо хтось з них долучиться до російського війська, це – дрібниці", – пояснив військовий оглядач.

Тому цей крок Росії спрямований на те, щоб натиснути на Молдову. Москва у такий спосіб хоче нагадати про те, на що вона претендує, налякати молдавське керівництво, а також, на думку Шарпа, підтримати прихильників Росії у Придністров'ї.

До слова. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук вважає, що поки у Придністров'ї перебувають російські військовослужбовці, звідти можна чекати загрози. Вона зростає на тлі указу Путіна про роздачу російського громадянства у невизнаному анклаві. Братчук наголосив, що у такий спосіб Москва нагадує про свою присутність у регіоні та намагається утримати цей важіль впливу. Проте відкрити новий фронт Росія, на його думку, імовірно, не збирається. Радше прагне продемонструвати, що вона все ще може впливати на ситуацію у Придністров'ї.

"Це потрібно розглядати швидше як політичний крок, спрямований на підтримку Кремлем тих, хто виступає за Росію і проти Молдови. Українців це не має дуже турбувати", – зазначив Давид Шарп.

Водночас певна військова загроза з боку Придністров'я існує. Вона посилювалася, за словами військового оглядача, коли на початку війни на півдні України склалася дуже небезпечна ситуація. Коли у цьому регіоні обстановка покращилась, то проросійськи налаштованим придністровцям, як вважає Шарп, краще не йти на певні кроки щодо України, щоб не спричинити дуже великі проблеми.

Як Україна реагує на загрозу з боку Придністров'я?

Нагадаємо, що раніше оперативне командування "Захід" повідомляло про підсилення захисту на кордоні з Придністров'ям. Йдеться про побудову ешелонованої системи оборони, завдяки якій вдасться оперативно реагувати на загрози з боку невизнаної республіки. В оперативному командуванні "Захід" підкреслили, що ці дії є скоординованою відповіддю на потенційні ризики з боку Придністров'я.

Раніше заступник керівника ОПУ Павло Паліса розповів про задум росіян створити буферну зону з боку Придністров'я у напрямку Вінницької області.

Що відомо про спрощену систему отримання громадянства Росії у Придністров'ї?

Володимир Путін 15 травня підписав указ "Про приймання в громадянство Російської Федерації жителів Придністров'я". Його було ухвалено з метою нібито "захисту прав і свобод людини та громадянина, керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права".

Відповідно до документа жителі Придністров'я матимуть можливість отримати російський паспорт попри вимоги, які існують для усіх інших. Для цього достатньо того, що вони досягли 18-річного віку, є дієздатними та постійно проживають у Придністров'ї на 15 травня 2026 року.

У Молдові різко відреагували на цей указ. Президентка Мая Санду вважає, що Москва використовує роздачу громадянства як інструмент для мобілізації більшої кількості людей до російського війська для війни в Україні.

Вона також припустила, що Кремль погрожуватиме Кишиневу тим, що нібито він роздає молдавські паспорти. Але, за її словами, з початку війни багато людей у Придністров'ї отримали громадянство Молдавії, тому що "почувалися безпечніше", коли мали його, а не російський паспорт.

Володимир Зеленський також не залишив без уваги крок Кремля щодо Придністров'я. На його думку, росіяни у такий спосіб шукають "нових солдатів" для своєї армії. Також це з боку Москви позначення території Придністров'я як начебто своєї.