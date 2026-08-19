Росія стягує резерви до фронту: полковник запасу назвав напрямки головних ударів восени

Російська армія підтягує стратегічні резерви та розгортає їх на лінії боєзіткнення. На фронті стає гарячіше. Літня військова кампанія припадатиме на кінець серпня – початок вересня.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, додавши, що зокрема на Запорізькому напрямку для СОУ залишається стійкою, а російські атаки там помітно зменшилися. Росіяни вже не можуть діяти так само агресивно, як раніше, бо отримали відсіч в районі Малої Токмачки, Оріхового.

Яка ситуація на фронті зараз

На фронті росіяни починають активніше діяти на кількох напрямках одночасно. Військовий експерт вказав на те, що вкрай проблемна ситуація на Гуляйпільському. Серед найгарячіших ділянок фронту він назвав і Покровський.

Росіяни організовують понад 30 атак на добу, в основному в бік Добропілля. Вони хочуть вийти з заходу на Краматорськ. Триває накопичення ворожих сил з Єнакієве, Горлівки, Торецька. По цьому напрямку в район Костянтинівки відбувається перекидання військ. Їх треба ловити саме там, робота має проводитись по тилах,

– наголосив Світан.

Що відбувається біля Костянтинівки: дивіться на карті

Вкрай складна ситуація, на його погляд, в Лимані через те, що окупанти охоплюють з кількох боків, а також на Куп'янському відтинку, де ворог підтягнув резерви й веде серйозні наступальні дії.

Серйозні з погляду на кількість атак. Хоча широкомасштабні наступальні операції, як зауважив Світан, противник там не може розгорнути через географічні особливості у вигляді річок.

Зараз дуже важливо утримати напрямок Великого Бурлука. Там останнім часом трохи стихла ситуація, ймовірно, триває підтягування резервів. Росіяни зараз виходять на раніше підготовлені майданчики, перекидають стратегічні сили й далі почнуться серйозні бої, хоча на певних відрізках вони вже тривають,

– підсумував Світан.

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