Росіяни розкидали над Сумами фальшиві купюри і пропагандистські листівки

У Сумах російські війська розкидають з дронів листівки. Вони виконані у вигляді грошових купюр або пишуть про "спільну перемогу", тобто 9 травня.

Про це повідомляє Суспільне Суми.

Які листівки Росія розкидала у Сумах?

Зранку 7 травня російські безпілотники розкидали по Сумах фальшиві купюри по 200 та 100 гривень, на яких є QR-коди, що ведуть на пропагандистські ресурси.

У поліції підкреслюють, що переходити за посиланнями не можна, а виявлені предмети краще взагалі не чіпати. У разі виявлення такої листівки, закликають дзвонити у 101 або 102.

Також над Сумами розкидали листівки, які розповідають про нібито "спільну перемогу" у Другій світовій війні та закликають до святкування 9 травня.

Схожі листівки у вигляді грошей Росія вже скидала на Суми, Глухів, Шостку, Велику Писарівку і у 2025 році і у 2026-му.

