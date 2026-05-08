Росіяни розкидали над Сумами фальшиві купюри і пропагандистські листівки
- Російські дрони розкидали фальшиві купюри з пропагандистськими QR-кодами та листівки про "спільну перемогу".
- Поліція закликає не переходити за посиланнями і повідомляти про виявлені листівки за номерами 101 або 102.
У Сумах російські війська розкидають з дронів листівки. Вони виконані у вигляді грошових купюр або пишуть про "спільну перемогу", тобто 9 травня.
Про це повідомляє Суспільне Суми.
Які листівки Росія розкидала у Сумах?
Зранку 7 травня російські безпілотники розкидали по Сумах фальшиві купюри по 200 та 100 гривень, на яких є QR-коди, що ведуть на пропагандистські ресурси.
У поліції підкреслюють, що переходити за посиланнями не можна, а виявлені предмети краще взагалі не чіпати. У разі виявлення такої листівки, закликають дзвонити у 101 або 102.
Також над Сумами розкидали листівки, які розповідають про нібито "спільну перемогу" у Другій світовій війні та закликають до святкування 9 травня.
Схожі листівки у вигляді грошей Росія вже скидала на Суми, Глухів, Шостку, Велику Писарівку і у 2025 році і у 2026-му.
Раніше росіяни вже розкидували такі листівки
У Нікополі росіяни розкидали листівки з погрозами та провокаційними текстами, зокрема, погрожуючи новим наступом.
Російські військові розкидають фальшиві купюри на Сумщині та Чернігівщині за допомогою безпілотників. На них можуть бути написи із закликом до колабораціонізму та QR-коди з посиланням на ворожі ресурси.