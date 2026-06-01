Забуксували по всіх фронтах: які 2 ключові фактори "допомогли" росіянам сповільнити наступ

Сили оборони України змогли уповільнити наступ російських військ завдяки двом основним чинникам. Йдеться, зокрема, про разюче зростання втрат противника, а також не обійшлося без все більш активного використання безпілотників для ударів у глибину його оборони.

Про таке для "РБК-Україна" розповіли високопоставлені співрозмовники.

Що допомогло зупинити росіян на фронті?

Загалом, тактика російської армії залишається незмінною: вона діє малими штурмовими групами, які проникають на позиції, накопичуються, а потім переходять до атак. Водночас ефективність таких дій знизилася через нові умови на полі бою.

Українські сили завдають противнику значних втрат – до близько 35 тисяч осіб щомісяця, включно з убитими та пораненими, з яких приблизно 60 – 62% є безповоротними втратами, і це призводить до того, що російське поповнення фактично не встигає компенсувати втрати.

До слова, тільки впродовж доби російська армія не дорахувалася 1410 своїх солдатів.

Другим важливим фактором стало різке збільшення використання українських дронів, які дозволяють ефективніше зривати штурми, постійно контролювати поле бою та завдавати ударів ще на підходах до позицій.

Водночас масове застосування БпЛА з обох сторін значно розширило так звану "зону ураження", де будь-які переміщення перебувають під постійною загрозою. Через це російське командування змушене відсувати логістичні підрозділи, штаби та місця скупчення сил на відстань 20 – 40 кілометрів від лінії фронту.

Українська сторона приблизно чотири місяці тому почала системно уражати цю оперативну глибину, завдаючи ударів по логістиці, складах, командних пунктах, місцях зосередження техніки та особового складу, а також по операторах безпілотників.

Окрім того, активно застосовуються більш сучасні дрони, зокрема Hornet американського виробництва та їхні українські й німецькі аналоги, завдяки чому під удари тепер потрапляють навіть відносно невеликі цілі, такі як вантажівки чи паливозаправники.

Інтенсивні удари фіксуються також у районах Горлівки та на ключових логістичних маршрутах Донецьк – Маріуполь – Крим. Хоча ці дії поки не призвели до повного перелому на фронті, вони ускладнюють російській армії накопичення сил і забезпечення безперервної логістики.

У разі збереження нинішньої динаміки та посилення контролю в повітрі поблизу лінії зіткнення це може змусити російське командування переглянути свої плани, хоча водночас і воно адаптується, намагаючись впроваджувати подібні технологічні рішення.

За словами Зеленського, Сили оборони України ефективно запроваджують далекобійні санкції у межах відповідного плану. Упродовж тижня під ударом були цілі в низці російських регіонів, зокрема в Ярославській, Рязанській, Воронезькій, Волгоградській, Ростовській, Новгородській, Нижньогородській та Краснодарській областях.

Зокрема, буквально напередодні, палав Саратовський НПЗ. Президент також показав кадри результатів роботи наших військових.