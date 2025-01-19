Політолог Олександр Морозов розповів 24 Каналу, що підписання договору з Іраном, на його думку, доволі анекдотична ситуації. Це відбулось напередодні інавгурації Дональда Трампа, яка має відбутись 20 січня.

Дивіться також Путіну потрібні переговори лише для одного, і це не припинення вогню

"Іран це "червона ганчірка" для політики США", – сказав політолог.

Наслідки договору з Іраном

Олександр Морозов зауважив, якщо Путін розраховував на лояльнішу позицію щодо своєї політики від республіканців, які є в Конгресі США, то тепер цього не буде, зважаючи на договір про стратегічне партнерство з Іраном.

У цьому договорі, як стверджує іранська сторона, немає військового компонента. Проте всіх турбує не лише це, але й можливість взаємодії довкола ядерної програми Ірану, адже Росія технологічно може підтримувати її,

– підкреслив він.

Крім того, Путін може використати партнерство з Іраном для того, щоб обходити західні санкції.

Важливо! Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що поглиблення співпраці між Іраном і Росією може суттєво вплинути на війну в Україні, зокрема через постачання балістичних ракет, які створюють серйозну загрозу. За його словами, Москва зацікавлена в іранських ракетах Fateh-110 та Zolfaghar, тоді як Україні не вистачає ресурсів для ефективного знищення такої балістики.

США та Європейський Союз, ймовірно, незабаром висловлять свою позицію щодо цієї події. За словами Морозова, очікується вкрай негативна реакція.

Позиція Ірану щодо Росії

Відомо, що іранська влада не визнає окуповані території країною-агресоркою. Цього також немає й у договорі про стратегічне партнерство, хоч Кремль домагався таких політичних зрушень.

Олександр Морозов вважає, що між Росією та США у 2025 році триватиме боротьба за Іран.

У Путіна залишилось дуже мало торгівельних партнерів, а договір з Тегераном дасть йому можливість економічної взаємодії,

– додав політолог.