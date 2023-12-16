Дрон-камікадзе "Одуванчик" повинен стати першим в серії із 10 аналогічних морських БпЛА. Генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, для чого країна-агресорка збудувала морський безпілотник "Одуванчик". Раніше ми розповідали, які судна Чорноморського флоту Росія вирішила залишити у Севастополі.
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Противник бере приклад з України
Росіяни перейняли позитивний досвід використання FPV-дронів Україною й почали їх активно виробляти.
Подібна ситуація може трапитися і з морськими надводними дронами, якими українські військові успішно атакують ворожі об'єкти. Зокрема, Кримський міст та два бойові кораблі – фрегат "Адмірал Макаров" і тральник "Іван Голубець".
"Одуванчик"Російський дистанційно керований катер має дальність ходу до 200 кілометрів, максимальну швидкість ходу – до 80 кілометрів на годину, корисне навантаження – до 600 кілограмів, бойова частина із тротилом або ж інші "спецвантажі".
Окупанти мають потужний військово-промисловий комплекс (ВПК), тому шукають різні підходи, щоб ефективно його реалізувати.
Вони намагаються розробити та поставити своїм збройним силам такого виду озброєння. Нам потрібно вивчати ситуацію з протидії, а також продовжувати удосконалювати дрони,
– зазначив генерал-лейтенант у відставці.
Росіяни гоняться за світовою тенденцією
Ігор Романенко пояснив, що світовий підхід у роботі військово-промислового та науково-військово комплексів щодо не лише масштабування, а й освоєння нових видів характерно розповсюджується.
Нагадаємо, раніше журналіст The Times побував на секретному об'єкті ГУР – мовиться про секретну базу на Дніпрі, яка приховує новий український флот морських безпілотників.
Командир безпілотного флоту з позивним "13" заявив, що він зробив пробоїни у найсучасніших російських військових кораблях, потопивши дві свої цілі біля Чорноморського флоту в Криму 10 листопада.
Що відомо про виробництво "Одуванчик"
- Морські дрони міноборони Росії замовило у російської промислової компанії KMZ, яка має одразу два різні профілі виробництва – малі катери для російських силових структур та спецобладнання для атомної промисловості.
- Крім того, на "Одуванчик" не були помічені антени, для управління цим ББКН ("быстроходный безэкипажный катер-носитель") окупанти можуть використовувати інерційну систему з корекцією за сигналами GPS, за аналогією з ударним безпілотником типу "Шахед". При цьому можливе використання дронів-ретрансляторів зв'язку.
- Раніше українські спецслужби повідомляли, що російські загарбники аналізують уламки українських морських дронів-камікадзе та намагаються їх використати для власних розробок. Певні ознаки впливу такого "реінжинірингу" на ББКН "Одуванчик" вже можна побачити, як мінімум – в плані зовнішнього вигляду.