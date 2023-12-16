Дрон-камикадзе "Одуванчик" должен стать первым в серии из 10 аналогичных морских БПЛА. Генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, для чего страна-агрессор построила морской беспилотник "Одуванчик". Ранее мы рассказывали, какие суда Черноморского флота Россия решила оставить в Севастополе.

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Противник берёт пример с Украины

Россияне переняли положительный опыт использования FPV-дронов Украиной и начали их активно производить.

Подобная ситуация может случиться и с морскими надводными дронами, которыми украинские военные успешно атакуют вражеские объекты. В частности, Крымский мост и два боевых корабля – фрегат "Адмирал Макаров" и тральник "Иван Голубец".

"Одуванчик" Российский дистанционно управляемый катер имеет дальность хода до 200 километров, максимальную скорость хода – до 80 километров в час, полезную нагрузку – до 600 килограммов, боевую часть с тротилом или другие "спецгрузы".

Оккупанты имеют мощный военно-промышленный комплекс (ВПК), поэтому ищут разные подходы, чтобы эффективно его реализовать.

Они пытаются разработать и поставить своим вооруженным силам такой вид вооружения. Нам нужно изучать ситуацию по противодействию, а также продолжать совершенствовать дроны,

– отметил генерал-лейтенант в отставке.

Россияне гонятся за мировой тенденцией

Игорь Романенко пояснил, что мировой подход в работе военно-промышленного и научно-военно комплексов относительно не только масштабирования, но и освоения новых видов характерно распространяется.

Как результат – россияне используют все шансы, чтобы повысить эффективность борьбы с Силами обороны Украины.

Напомним, ранее журналист The Times побывал на секретном объекте ГУР – говорится о секретной базе на Днепре, скрывающей новый украинский флот морских беспилотников.

Командир беспилотного флота с позывным "13" заявил, что он совершил пробоины в самых современных российских военных кораблях, потопив две цели у Черноморского флота в Крыму 10 ноября.

Что известно о производстве "Одуванчик"