Охочих мало, а втрати критичні: Росія таємно призиває студентів, а ще боржників і кримінальників
- Росія стикається з браком людських ресурсів для поповнення армії, і за перші три місяці 2026 року не змогла досягти цілі вербування контрактників.
- Країна намагається залучити додаткову робочу силу через підвищення бонусів та таємну мобілізацію студентів і працівників підприємств.
Росія стикається з браком людських ресурсів. Ворожа армія не може набрати достатньо контрактників, аби компенсувати втрати на передовій.
За перші три місяці 2026 року російське міноборони набрало менше солдатів, ніж потрібно для досягнення цілі вербування на цей рік. Про це пише ISW.
Що відомо про мобілізацію в Росії?
У проєкті "Хочу жити" розповіли, що Росія поставила собі за мету у 2026 завербувати 409 000 контрактників. Для цього кожного дня треба набирати 1 100 – 1 150 солдатів.
Але кількість росіян, готових підписувати контракти, зменшується. За перші три місяці 2026 охочих в середньому було 940 осіб на день.
Міноборони Росії планує найактивніше набирати військових у Центральному та Волзькому федеральних округах, а ще на території окупованої України.
Також відомо, що близько 24% усіх контрактників мають кримінальне минуле, майже 40% – боржники.
Країна-окупантка намагається залучити додаткову робочу силу через інші джерела, незалежно від фінансових і суспільних витрат. Зокрема, щонайменше 12 російських федеральних суб'єктів збільшили одноразові бонуси на 50 – 80% з середини лютого 2026 року.
Також російська влада на початку року посилила примусову приховану мобілізацію. Великим університетам доручили, щоб щонайменше 2% студентів підписували контракти.
А у Рязанській області видали указ, який зобов'язує середні та великі підприємства обирати працівників для фронту.
Мобілізація в Росії: останні новини
Втрати Росії на війні проти України продовжують зростати. У березні ворог втратив понад 35 тисяч окупантів. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що країна-терористка готує взводи підлітків. Відбирають насамперед тих, хто точно не піде у ВНЗ.
Тим часом в інтерв'ю 24 Каналу Олександр Демченко, журналіст, аналітик-міжнародник, розповів, що росіян масово звільняють, аби залишити їх без грошей і тим самим підштовхнути до підписання контрактів з міноборони.
А студентам обіцяють тилову роботу на безпілотниках та мільйонні виплати, але насправді відправляють на передову. Батьки скаржаться, що їхніх дітей вербують просто під час навчального процесу.