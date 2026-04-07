Охочих мало, а втрати критичні: Росія таємно призиває студентів, а ще боржників і кримінальників

Росія стикається з браком людських ресурсів. Ворожа армія не може набрати достатньо контрактників, аби компенсувати втрати на передовій.

За перші три місяці 2026 року російське міноборони набрало менше солдатів, ніж потрібно для досягнення цілі вербування на цей рік. Про це пише ISW.

Що відомо про мобілізацію в Росії?

У проєкті "Хочу жити" розповіли, що Росія поставила собі за мету у 2026 завербувати 409 000 контрактників. Для цього кожного дня треба набирати 1 100 – 1 150 солдатів.

Але кількість росіян, готових підписувати контракти, зменшується. За перші три місяці 2026 охочих в середньому було 940 осіб на день.

Міноборони Росії планує найактивніше набирати військових у Центральному та Волзькому федеральних округах, а ще на території окупованої України.

Також відомо, що близько 24% усіх контрактників мають кримінальне минуле, майже 40% – боржники.

Країна-окупантка намагається залучити додаткову робочу силу через інші джерела, незалежно від фінансових і суспільних витрат. Зокрема, щонайменше 12 російських федеральних суб'єктів збільшили одноразові бонуси на 50 – 80% з середини лютого 2026 року.

Також російська влада на початку року посилила примусову приховану мобілізацію. Великим університетам доручили, щоб щонайменше 2% студентів підписували контракти.

А у Рязанській області видали указ, який зобов'язує середні та великі підприємства обирати працівників для фронту.

