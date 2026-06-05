Росія цинічно вдарила по АЗС на Херсонщині: є жертва та постраждалі

Російські війська завдали удару по автозаправній станції в Чорнобаївській громаді на Херсонщині. Відомо про загиблу 35-річну жінку, ще семеро людей отримали поранення, двоє з них у тяжкому стані.

Удар стався в місці, де зазвичай зупиняються автомобілі та перебувають мирні жителі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Що відомо про удар росіян по автозаправній станції на Херсонщині?

Окупанти прицільно завдали по одній із автозаправних станцій у Чорнобаївській громаді на Херсонщині, де перебувало чимало цивільних.

Внаслідок атаки загинула 35-річна жінка. Ще 7 місцевих отримали поранення та зараз перебувають під наглядом медиків. Двоє постраждалих – чоловіки віком 61 та 55 років – перебувають у тяжкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

Місцева влада та рятувальні служби працюють на місці події, надаючи допомогу постраждалим і ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Мета росіян – виключно терор проти цивільного населення та всіх, хто намагається йому допомагати,

– наголосив Прокудін.

Наслідки обстрілу Херсонщини: дивіться відео

Які міста нещодавно постраждали від російської атаки?

У Чернігові російський ударний безпілотник влучив по одному з підприємств у північній частині міста, є постраждалі. За попередніми даними, поранені щонайменше 6 людей. Також зафіксовано влучання "Шахеда" по автостоянці, де виникла пожежа та було пошкоджено близько 23 автомобілів.

Унаслідок атаки російських безпілотників на Київщині було уражено підприємство, що виробляє дитяче харчування "Яготинське для дітей". Внаслідок удару загинули 4 людини, ще 4 постраждали. На місці виникла масштабна пожежа, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків і пошук можливих постраждалих.