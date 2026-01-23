Росія вдарила бойовим безпілотником по Харкову

Росія вгатила 23 січня по Харкову безпілотником. Удар прийшовся по Індустріальному району міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про удар по Харкову?

Повітряну тривогу у Харківському районі оголосили о 16:48 23 січня. Згодом стало, що Росія атакувала місто безпілотником.

За даними Терехова, влучання бойового дрона сталось в Індустріальному районі міста. Наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

Як додав Синєгубов, станом на 17:14 інформація про поранених не надходила.

О 17:18 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу нового БпЛА. Військові зафіксували його над містом. Загалом кілька разів за день ПС ЗСУ попереджали про можливі удари ворожих дронів та КАБ по регіону.

Які наслідки останніх атак на Харків?