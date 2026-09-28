У Києві через атаку Росії по НАН загинула помічниця Горбуліна

У Києві 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України. Внаслідок цього загинула Наталія Букало – помічниця колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Володимира Горбуліна.

Про це "УП. Життя" розповіла колега Наталі, Олександра Ляшенко.

Що відомо про удар?

Удень 28 вересня російський безпілотник атакував Київ. Одним із місць влучання стала будівля Національної академії наук України. Унаслідок удару загинула Наталія Букало, яка працювала помічницею Володимира Горбуліна.

Її колега Олександра Ляшенко намагалася додзвонитися до Наталії після атаки, однак слухавку взяв її чоловік і повідомив, що вона загинула. Звістка стала для неї шоком, адже вона сподівалася почути голос колеги та переконатися, що з нею все гаразд.

У Наталії залишилися чоловік та донька, яка навчається на другому курсі університету.

Колеги згадують її як людину, яка дуже уважно ставилася до роботи та вміла організовувати процеси. Вона стежила за документами, розкладами, телефонними дзвінками та плануванням заходів.

Наталя дуже любила порядок. У неї він був у всьому: від документів до записів телефонних дзвінків, розмов, до розкладів. І цей порядок був зі смаком. Вона мала якийсь такий особливий смак в усьому – все мало бути не просто на своїх місцях, а й так, елегантно. І вона це робила дуже вдало. Така в неї була дуже гарна вдача. Наталя вміла працювати дуже швидко, організовувала процеси,

– розповіла про колегу Ляшенко.

Вона також пригадала випадок із вересня 2022 року. Тоді неподалік стався ракетний удар по Будинку вчителя. Наталія того дня запізнилася на роботу на десять хвилин – і саме це, за словами її колеги, врятувало її від того, щоб опинитися на місці під час удару. Цього разу уникнути трагедії не вдалося.

Під час російської атаки постраждав і Володимир Горбулін. Сам він підтвердив загибель своєї асистентки. Безпілотник влучив у приміщення поверхом вище кабінету Горбуліна. Через вибите скло він отримав незначні травми.

Після удару Горбулін уже перебував удома. За даними міністра освіти і науки Андрія Бутенка, внаслідок російського удару по будівлі НАН одна людина загинула, також є постраждалі.