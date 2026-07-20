Росія вдарила по Павлограду: двоє загиблих, серед поранених – однорічна дитина

Російські війська 20 липня завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області, унаслідок чого загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих є однорічна дівчинка, яка наразі проходить медичне обстеження.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про наслідки атаки?

Внаслідок російського удару по Павлограду загинули двоє цивільних мешканців. Ще восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. За попередньою інформацією, четверо постраждалих були госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Серед них – двоє чоловіків віком 56 та 38 років, а також дві жінки – 87 та 48 років.

Інші люди, які постраждали через ворожу атаку, проходять необхідні обстеження у медичних закладах. Серед них є маленька дитина – однорічна дівчинка. Під час ліквідації пожеж надзвичайники врятували 10 людей, серед них були 2 дітей.

Через російську атаку у Павлограді пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Також уламками та вибуховою хвилею понівечені автомобілі, припарковані поблизу місця удару.

Павлоград після атаки Росії / Фото ДСНС

На місці події працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки, допомагають постраждалим та фіксують масштаби руйнувань.

Інформація про тип озброєння, яким Росія завдала удару, наразі уточнюється. Українські правоохоронні органи та профільні служби продовжують документувати наслідки чергового злочину російської армії проти цивільного населення.

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