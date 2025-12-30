Росія вдарила по портах Одещини: пошкоджено іноземне судно та резервуари для олії

Росія продовжує терористичні обстріли Одещини. 30 грудня окупанти атакували два порти в області.

Пошкоджено судно та резервуари для олії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Що відомо про атаку на Одещину?

️Атаку росіяни здійснили вранці. Одещина перебувала під масованим обстрілом ударними безпілотниками.

"Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі", – повідомив Кіпер.

Унаслідок влучань пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. На жаль, постраждала одна людина.

Окрім того, руйнувань зазнало цивільне судно, яке перебувало на території порту. Минулося без пожежі та потерпілих.

Як уточнили в РБК-Україна, під прицілом росіян опинилися порти Південний та Чорноморськ. А цивільне судно було із зерном під прапором Панами.

