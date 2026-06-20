Росіяни завдали авіаудар по Сумах: є загиблий, багато зруйнованих будинків

Увечері ворог атакував Суми. Відомо про жертву і пошкодження будинків.

Вдень Повітряні сили повідомляли про пуски ворогом керованих авіабомб на Сумщині.

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Які наслідки атаки на Суми 20 червня?

Незадовго до 16:00 у Сумах було чути вибухи. Пізніше стало відомо, що ворог атакував КАБами околиці міста.

В ОВА розповіли, що внаслідок удару загинув цивільний чоловік. Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків.

У прокуратурі в коментарі Суспільному уточнили, що також поранення отримала 48-річна жінка.

Нагадаємо, що вдень під російським обстрілом опинилася і Київщина. Туди окупанти запустили дрони. У Бориспільському районі загорілися складські приміщення. Там постраждав чоловік 40 років. Його госпіталізували з отруєнням продуктами горіння. Ще троє жителів області – чоловік і дві жінки – постраждали у Вишгородському районі. У них – опіки, осколкові поранення та контузія.

Тим часом на півдні Одещини "Шахед" атакував автозаправну станцію. Внаслідок влучання сталося загорання газовозу та обшивки будівлі операторської.