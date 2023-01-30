Сидів на кухні і мене просто підкинуло, – харків'янин про удар Росії по житловому будинку

Російські загарбники у неділю ввечері атакували Харків. Ракета влучила в житловий будинок у центрі міста.

Внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів У Київському районі. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко поспілкувалася з очевидцями та місцевою владою.

До слова Сильні руйнування та масштабна пожежа: росіяни влучили у житловий будинок в Харкові

Харків'яни розповіли про чергову атаку Росії

Російська ракета влучила в будинок Сергія, це сталося за 4 під'їзди від його квартири.

Сидів я вдома на кухні, і мене просто підкинуло. Я вийшов, побачив, що тут пожежа,

– розповів чоловік.

Чоловік попри пожежу пішов допомагати евакуйовувати постраждалих. Він розповів, що піднявся на гору та виніс чоловіка з будинку.

Сергій наголосив, що поряд з його будинком немає жодного військового об'єкту. Це ще раз підкреслює те, що Росія воює з цивільними.

Мене підхопило, я з ліжка вилетіла на кухню, як я не вбилась, не знаю,

– розповіла Світлана, мешканка цього ж будинку.

Жінка розповіла про влучання у її будинок: дивіться відео

Росіяни влучили ракетою С-300

За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, росіяни влучили у будинок ракетою С-300, від неї знайшли уламки.

Зруйновано повністю 4-й поверх цього будинку. Будинок старий, ми розуміємо, що ті квартири – 2 – 3 поверхи, які знаходяться під, вони теж дуже сильно постраждали,

– сказав він.

Зараз ця будівля повністю знеструмлена, відключені газ, вода, щоб підрозділи ДСНС за алгоритмом приступали до ліквідації наслідків цієї атаки, додав Синєгубов.

Унаслідок атаки одна людина загинула

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару по житловому будинку одна людина загинула, троє осіб отримали поранення.

За його словами, розбиті 2 поверхи. "3-й поверх теж у такому стані, що не можна жити", – додав Терехов.

На його думку, цей будинок підлягає відновленню.