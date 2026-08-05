Знеструмлено понад 125 тисяч споживачів: ворог вдарив по енергооб'єктах ДТЕК на Дніпропетровщині

Російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок численних ворожих ударів 5 серпня без електропостачання опинилися десятки тисяч місцевих жителів.

Про це пише ДТЕК.

Які наслідки обстрілу енергетики Дніпропетровської області?

Найбільше від російського терору постраждали жителі Нікополя, Марганця, Покрова та сусідніх населених пунктів. Загалом через пошкодження енергетичного обладнання світло зникло у 126 тисяч родин.

Фахівці компанії ДТЕК оперативно відреагували на ситуацію та розпочали відновлювальні роботи одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Проте руйнування виявилися масштабними, тому для повного усунення наслідків обстрілу знадобиться певний час.

У компанії наголошують, що докладають максимум зусиль для якнайшвидшого заживлення кожної знеструмленої домівки.

Битва за світло триває!,

– підкреслили енергетики у своїй офіційній заяві.

Нагадаємо, 30 липня Росія атакувала енергетичну систему Сумської області. Через наслідки ворожих обстрілів були запроваджені аварійні відключення, без світла була велика кількість споживачів у місті Суми та прилеглих громадах.