4 травня, 10:44
Росія вдарила ракетами по Мерефі на Харківщині: є загиблі та жахливі руйнування
Вранці Росія завдала ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Відомо про загиблих і поранених.
Очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що кількість загиблих через ворожий удар зросла до 3 людей.
Які наслідки атаки на Мерефу?
Також повідомляється про 8 постраждалих. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок і автомобіль – пожежу вже ліквідували.
За словами чиновника, є пошкодження як приватних, так і багатоквартирних будинків, а також 4 магазинів, СТО.
"На місці удару продовжують працювати бригади екстреної допомоги, всі профільні служби", – уточнив він.