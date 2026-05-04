Росія вдарила ракетами по Мерефі на Харківщині: є загиблі та жахливі руйнування

Вранці Росія завдала ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Відомо про загиблих і поранених.

Очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що кількість загиблих через ворожий удар зросла до 3 людей.

Які наслідки атаки на Мерефу?

Також повідомляється про 8 постраждалих. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок і автомобіль – пожежу вже ліквідували.

За словами чиновника, є пошкодження як приватних, так і багатоквартирних будинків, а також 4 магазинів, СТО.

"На місці удару продовжують працювати бригади екстреної допомоги, всі профільні служби", – уточнив він.