Удар по ринку у передмісті Одеси: є постраждалі

Російські війська завдали ракетного удару по передмістю Одеси, поціливши у людне місце поблизу ринку. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, а на місці працюють усі екстрені служби.

Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку?

Російська армія вдень 4 серпня завдала ракетного удару по передмістю Одеси. За попередніми даними, під атакою опинилося людне місце поблизу одного з місцевих ринків, де в цей час могли перебувати мирні жителі.

За словами Олега Кіпера, ворог цілеспрямовано вдарив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок ракетного удару зафіксовано пошкодження цивільних об'єктів. Які саме будівлі постраждали та якими є масштаби руйнувань, наразі встановлюють відповідні служби.

На місці удару працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Фахівці проводять обстеження території, ліквідовують наслідки атаки та перевіряють інформацію про можливих потерпілих.

Станом на цей момент відомо про 3 постраждалих. Це чоловіки 42, 45, 81 років. Їхній стан лікарі попередньо оцінюють як середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.