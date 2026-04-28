Росія вдарила "Шахедами" по Конотопу: пошкоджено лікарню та будинки

Зранку 18 квітня у Конотопі пролунала низка вибухів. Внаслідок російської атаки у місті пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Які наслідки атаки?

Як повідомив міський голова Конотопа, з 06:43 у місті було чутно серію вибухів. Він попереджав про рух групи російських "Шахедів" на місто.

Згодом Семеніхін уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі. Також під ударом була лікарня і трамвайна мережа. Рух трамваїв обмежили.

Атака на місто триває. Місцева влада закликала перебувати в укриттях під час загрози.