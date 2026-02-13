Фронт замість роботи: Кенія заявила, що Кремль обманом заманює громадян на війну проти України

Кенія звинуватила Росію в масштабному вербуванні своїх громадян на війну проти України. Міністр закордонних справ країни Мусалія Мудаваді вже анонсував візит до Москви, щоб припинити цю практику.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Яку тактику використовує Кремль?

У ЦПД розповіли, що вербування іноземців Росією давно набуло системного характеру.

Більшість рекрутів з африканських країн не мають військового досвіду, їх обманом змушують підписувати контракти, обіцяючи легальну і добре оплачувану роботу,

– йдеться в дописі.

Однак реальність не відповідає очікуванням: після підписання контракту людей відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

Зокрема, за свідченнями чотирьох громадян Кенії, які нещодавно повернулися з фронту пораненими, один із них вважав, що працюватиме продавцем, двоє – охоронцями, ще один – професійним спортсменом. Загалом, за даними ЦПД, за останні два місяці з Росії було евакуйовано понад 30 кенійців.

Наразі Кремль використовує вербування іноземців на війну як спосіб компенсувати втрати на фронті та уникнути соціальної напруги всередині Росії. Однак такі дії суперечать пропагандистській лінії Кремля в Африці.

Росія протиставляє себе "колоніальному Заходу" та розповідає про "повагу до Африки", хоча в реальності використовує африканців як ресурс для своєї загарбницької війни проти України,

– підсумували в ЦПД.

Росіяни вербують не лише кенійців