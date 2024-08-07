Аби могли воювати: які табори проводять росіяни для дітей в окупованому Бердянську

В окуповану Бердянську вперше зафіксували відверто мілітарний табір для дітей. Росіяни не приховують, що проводять військову підготовку на території Росії.

З початку окупації, коли ворог налагодив взаємодію з молоддю, практично всі заходи мають мілітарне спрямування. Детальніше 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Як росіяни мілітаризують підлітків

Дудукалов розповів, що росіяни в мілітарних таборах навчають дітей розбирати та збирати зброю, медичній і тактичній підготовці, проводять польові заняття. Усі форуми, які так полюбляють окупанти, мають конкретний складник, – аби там були присутні російські військові. Такі заходи проводяться уже понад 2 роки як на окупованій, так і російській території.

Бердянська райрада володіє інформацією, що росіяни відкривають військовий спортивний клуб, у якому хочуть навчати олімпійських видів спорту та готувати спортсменів до міжнародних змагань. Хоча і там, і там країна-терористка не бере участь. Єдине, що сьогодні можуть дозволити собі окупанти – поєдинок з КНДР по метанню кізяків.

Розуміємо, що їх не цікавить спорт. Для них більш важлива мілітарна складова, і просто навчати, навчати і ще раз навчати собі нове військо з окупованої території. Вони намагаються психологічно та ментально підготувати молодь для того, щоб вона рано чи пізно могла воювати за країну-агресорку,

– підкреслив Віктор Дудукалов.