Кілька сотень росіян, які відмовилися воювати, кинули на "захист" Курщини: відео

За повідомленням росЗМІ, Кремль перекинув сотні відмовників з-під Петербурга під Курськ. Серед них ті, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям, а також ті, хто не хочуть брати участі у так званій "сво".

Ще 12 серпня росЗМІ розповідали, що з військового селища Кам'янка під Петербургом, де базується 138-а окрема мотострілецька бригада і де тримали чоловіків, які відмовилися воювати, вивезли кілька сотень людей. Йдеться щонайменше про 500 осіб. На частину з відмовників при цьому вже було заведено кримінальні справи про залишення частини, вони перебували під слідством, ще частина чекала на проходження військової комісії.

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Росія кидає на смерть відмовників

Родичі відмовників розповіли, що чоловіків без жодних пояснень посадили в КАМАЗи і під охороною повезли на військовий аеродром. Першу партію – це приблизно 300 людей – відправили у невідомому напрямку. Інша частина – біля 150 осіб – вранці опинилася за 7 кілометрів від Курська на військовому полігоні.

У мережі опублікували відео "відправки" 150 чоловіків. На кадрах їх завантажують до автобусів, а вже за кілька годин привезуть під Курськ.

Відправка відмовників на "захист" Курщини: дивіться відео

Військовим нічого не пояснили і не сказали, куди їх відправляють.

За словами журналістів, близько 10 осіб відмовилися сідати в автобуси. Нині їх тримають в окремому приміщенні та погрожують відправити туди ж "примусово".

Частину, яку вивезли на військовий полігон під Курском, вже відправили з автоматами у невідомому напрямку. При цьому близько 20 людей змогли втекти.