В ОП розкрили, як Росія хоче відвернути увагу США від війни в Україні

Росія намагається перевести розмову зі США на "відновлення відносин" і побутові для Кремля теми. У Москві вже заговорили про прямі рейси й повернення конфіскованої дипвласності, ніби війна з Україною другорядна.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що це частина старої тактики Москви. Він зазначив, що Кремль підсовує дрібні "угоди", щоб відвернути увагу від головного, і тут є кілька показових деталей.

Які "значущі питання" Москва підсовує Вашингтону замість війни?

Росія намагається відвести увагу Вашингтона від війни проти України, підсовуючи теми, які можна подати як "оздоровлення" двосторонніх відносин. Він звернув увагу на заяву російського МЗС, де Москва фактично пропонує США перейти до побутових для Кремля питань і говорити про них так, ніби це важливіше за війну. Йдеться про нібито передані США пропозиції, де серед пріоритетів назвали пряме авіасполучення і повернення конфіскованої дипвласності.

Це елемент традиційної російської тактики ведення переговорів,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що далі запускається класична тактика російських переговорних груп. Москва робить акцент на дрібних технічних пунктах, намагається роздути їх до рівня "фундаментальних", а паралельно підмішує дезінформацію, зокрема й про Україну, щоб заплутати рамку розмови і змістити фокус із відповідальності за війну.

Вони пробують такі мінімальні, несуттєві питання глобалізувати, роблячи на них акценти. Якщо йдеться про третю сторону, вони практично завжди брешуть,

– наголосив Подоляк.

Окремо радник Офісу Президента пояснив, що Росія пробує втримати США в режимі нейтралітету, пропонуючи "великі" економічні теми. Йдеться про розмови про нафту, газ, спільні проєкти чи рідкоземельні метали, але Подоляк назвав це радше медійною грою, ніж реалістичною основою для домовленостей. За його словами, Кремль хоче, щоб Україна стала другорядним пунктом у діалозі зі США, а натомість у центрі стояли питання, які Росія може продавати як повернення до "нормальних" відносин.

Вони готові обговорити нафту, газ, спільні проєкти, рідкоземельні метали. Це все, на мій погляд, велика фікція,

– підсумував Подоляк.

Він додав, що Україні важливо не дозволяти такій підміні порядку денного працювати. Подоляк наголосив, що ключові теми мають залишатися фундаментальними, формула припинення війни і післявоєнна архітектура безпеки зі США як повноцінним учасником, щоб Росія не змогла сховати війну за "технічними" пропозиціями.

