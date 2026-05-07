Викрадення, пропаганда й табори перевиховання : як Росія перетворює українських дітей на зброю

Окупаційні війська витрачають мільярди на стирання української ідентичності зі свідомості молодого покоління. Для цього діють спеціальні осередки, де дітей і підлітків муштрують у дусі "патріотизму" і готують до війни.

Про те, як Росія вкладається у "перевиховання" українських дітей, детальніше йдеться в дослідженні Центру національного спротиву.

Що відомо про способи країни-агресорки переворювати українських дітей на зброю?

Росія, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та положення Женевських конвенцій, вибудувала на тимчасово окупованих територіях України масштабну систему примусової асиміляції українських дітей.

Зазначається, що станом на 2026 рік Росія витратила понад 10 мільярдів рублів тільки на те, щоб максимально стерти пам'ять про українську ідентичність.

Під прикриттям "освітніх", "оздоровчих" і "патріотичних" програм окупаційна влада фактично реалізує політику викрадення, русифікації, ідеологічної обробки та мілітаризації неповнолітніх.

Від дитячих садків і шкіл до кадетських корпусів та військових училищ діє цілісна вертикаль впливу, через яку щороку проходять сотні тисяч дітей. Освітня система на окупованих територіях повністю інтегрована в російський простір.

Із вересня 2025 року понад 90% шкіл на ТОТ, зокрема в Криму, на Донеччині, Луганщині, Запорізькій та Херсонській областях, переведені на російські стандарти освіти. Українську мову й літературу прибрали з обов'язкових програм, замінивши їх курсами, що нав'язують концепцію "єдиного народу".

Російські підручники подають війну проти України як "денацифікацію", заперечують українську державність та просувають ідеологію "русского мира". У школах проводять так звані "патріотичні години" – зустрічі з учасниками війни, демонстрацію пропагандистських матеріалів і лекції про "героїзм" російської армії.

Фінансування цієї системи забезпечується безпосередньо з бюджету країни-агресорки. Додаткові кошти надходять через програми Мінпросвіти та окупаційні адміністрації.

Як окупанти "перевиховують" дітей?

Окремою ланкою цієї системи стали так звані "табори перевиховання", розташовані на території Росії та окупованого Криму. За офіційними даними, лише влітку 2024 року через понад 210 таких таборів пройшли близько 40 тисяч українських дітей.

Формально вони позиціонуються як оздоровчі чи освітні, однак фактично використовуються для ізоляції дітей від українського середовища, нав'язування російської ідентичності та військово-патріотичної підготовки. З 2022 року на окупованих територіях активно створюються кадетські класи та військово-патріотичні осередки. Нині їх налічують понад 400.



У Криму діють сотні таких класів, де дітей навчають стройовій підготовці, стрільбі, керуванню дронами та основам військової справи. Подібні програми функціонують також у Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Випускникам надають переваги під час вступу до російських силових і військових вишів. Крім того, на окупованих територіях функціонують російські військові навчальні заклади. Зокрема, Донецьке вище загальновійськове командне училище готує командирів для армії Росії, а Чорноморське вище військово-морське училище в Севастополі випускає офіцерів для російського флоту.

Паралельно Росія розгорнула мережу молодіжних організацій, які охоплюють сотні тисяч дітей та підлітків. Ці структури використовуються для русифікації, формування лояльності до окупаційної влади й підготовки молоді до служби в російських силових структурах.



Викрадення українських дітей: що відомо?

За інформацією Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та Офісу Генпрокурора, станом на лютий 2026 року підтверджено понад 19 тисяч випадків незаконного вивезення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд уже зібрав тисячі сторінок доказів щодо цих злочинів.

Водночас російська сторона заявляє про сотні тисяч "переміщених" осіб, включно з дітьми. Система "перевиховання" складається з кількох рівнів:

психологічного тиску на сім'ї;

ідеологічної обробки;

мілітаризації;

культурної асиміляції.

Дітям нав'язують російське громадянство, забороняють українську мову, проводять військові тренування та інтегрують у російський культурний простір через пропаганду, історичні наративи та символіку.

До речі, існує навіть спеціальний навчальний курс, спрямований на підготовку підлітків до інформаційної діяльності в інтересах Кремля. Його детально проаналізувала група журналістів, серед яких і розслідувач 24 Каналу Мар'ян-Сергій Чупак, а також вдалося дослідити сотні сторінок внутрішніх документів окупантів та простежити історії українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Як росіяни вербують українців?

Спецслужби держави-агресокри вербують українських дітей через онлайн-ігри та месенджери – зокрема Roblox, Discord, Telegram і Arma 3. Вони використовують дітей для збору інформації та диверсій.

Батьків закликають стежити за онлайн-активністю дітей і повідомляти про підозрілі контакти кіберполіцію.

Українські служби безпеки систематично викривають агентів Кремля. Зокрема, наприкінці 2025 року СБУ викрила на Заході України чергову агентурну мережу Росії.

Її учасники облаштовували схованки з компонентами для саморобних вибухових пристроїв, призначених для підготовки терактів у регіоні. Для цього агенти російських спецслужб завербували українських підлітків.