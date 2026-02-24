Ми не повинні мовчати, – духовний радник Трампа емоційно висловився про українських дітей

Духовний радник Дональда Трампа Марк Бернс виступив із промовою на підтримку України. Він наголосив на необхідності захисту дітей та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти мирного населення.

Про таке він заявив під час Justice Conference.

Що сказав про російську агресію в Україні духовний радник Трампа?

Духовний наставник Трампа висловив солідарність з українською нацією та відзначив мужність дітей, які постраждали від війни. Мовиться про страждання понад 20 000 діток, яких викрала Росія чи змусила покинути рідну домівку через регулярні обстріли.

За словами радника, це не просто цифри – це серця, мрії та життя, які потребують відновлення та захисту.

Він зауважив, що війна показала, якою дорогою є свобода й закликав світ не мовчати про російську збройну агресію. Бернс процитував Дональда Трампа, який назвав українців "обличчям мужності" та Меланію Трамп, яка пообіцяла зробити усе можливе для повернення дітей до родин. Духовний наставник наголосив, що обіцянки президента США та першої леді ґрунтуються на співчутті й силі, а кожна дитина заслуговує на майбутнє без страху.

Але дозвольте мені бути відвертим. Ця війна – не просто військовий конфлікт. Це війна сумління. Це війна між свободою і тиранією. Це війна добра проти зла. У цій війні невинні заплатили жахливу ціну. І зло має бути притягнуте до відповідальності,

– додав він.

Також Бернс закликав світ не залишати Україну наодинці із тиранією Росії й підкреслив, що агресор має бути притягнутий до відповідальності за усі вчинені воєнні злочини із цивільним населенням, зокрема зґвалтування, вбивства та руйнування релігійних установ.

Жорстокість Росії порушила не лише кордони. Вона порушила людяність. Лікарні були розбомблені. Школи стали цілями. Дітей вбивали. Батьки залишалися без відповіді на крики своїх малюків. Це не просто війна. Це військові злочини. Це навмисна кампанія терору проти невинних,

– зауважив наставник.

Водночас Бернс звернувся до українських батьків та дітей, запевнивши, що вони знову зможуть сміятись без страху й спати спокійно під українським мирним небом. Він закликав батьків з вірою чекати нового дня для України – для відновлення, зцілення та перемоги.

Радник Трампа підкреслив, що нині не час для компромісів із Кремлем. Він закликав лідерів країн підтримувати й надалі гідність України, суверенітет, безпеку та не піддаватись страху й говорити сміливо. А також Бернс відзначив важливість справедливості та чесності у світі.

Закінчив свою промову наставник закликом до єдності у підтримці України, додавши, що свобода зберігається тоді, коли люди обирають не піддаватись страху, а стояти рішуче за справедливість та мир.

Скільки українських дітей викрала Росія?