У Кремлі висунули неприйнятну для України умову: ISW пояснив, що це значить

У Кремлі не відмовляються від максималістських цілей у війні проти України. Там і надалі вимагають її повної капітуляції.

Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни на основі останніх заяв кремлівських чиновників.

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Які умови Росія висуває для закінчення війни?

Так, 24 червня заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що російські війська можуть досягти усіх цілей "сво" на полі бою. Також він відкинув легітимність Зеленського як президента України та виступив проти прямого діалогу з Києвом для завершення війни.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров того ж дня наголосив, що Москва не погодиться на "замороження" поточної лінії фронту як умову для відновлення переговорів щодо України.

Заступник Лаврова Сергій Рябков зауважив, що Росія залишається відданою мирному плану, який нібито погодили Путін і Трампа під час саміту на Алясці у серпні 2025 року.

Жодних офіційних документів, які підтверджували якісь домовленості між американцями і росіянами на Алясці немає. Кремль наполягає на існуванні такої угоди лише для того, щоб вдавати зацікавленість у переговорах і звинувачувати США, що вони не дотримуються угоди.

Також Рябков заявив, що Кремлю не потрібно посередництво ЄС у мирних переговорах.

Нагадаємо, що у Путіна постійно відмовляються від прямих переговорів України та Росії на рівні лідерів.

Відмова Кремля від переговорів щодо компромісів вказує на, що Росія не хоче закінчувати війну на умовах, які не передбачають повного підкорення України,

– підсумували в Інституті вивчення війни.

До слова, 23 червня на засіданні Радбезу Володимир Путін заявив, що нібито готовий до мирних переговорів з Україною, "на базі домовленостей, досягнутих у Стамбулі, на базі модальностей, які обговорювалися в Анкориджі, та реалій на землі".