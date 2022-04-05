Росія вимагає у Вікіпедії видалити правду про військові злочини в Україні

В Роскомнадзорі вважають, що росіянам не потрібно знати правду. Вони неодноразово погрожували заблокувати онлайн-енциклопедію "Вікіпедія".

За їх словами, сайт нібито хибно висвітлює "спецоперацію" в Україні. Зараз РФ вимагає у Вікіпедії видалити правду про військові злочини, вчинені в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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Роскомнадзор має претензії до змісту 5 матеріалів через закон РФ "про фейки":

"Битва за Київ"; "Військові злочини в період вторгнення Росії в Україну"; "Обстріл лікарні в Маріуполі"; "Руйнування Маріупольського театру"; "Різанина в Бучі".

Вимагають видалити інформацію, але яку саме – не повідомляють,

– зазначили у спільноті.

Тож, здається, росіянам скоро і "Вікіпедію" заблокують.

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