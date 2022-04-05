Росія вимагає у Вікіпедії видалити правду про військові злочини в Україні
5 квітня 2022 , 13:40Читать новость на русском
В Роскомнадзорі вважають, що росіянам не потрібно знати правду. Вони неодноразово погрожували заблокувати онлайн-енциклопедію "Вікіпедія".
За їх словами, сайт нібито хибно висвітлює "спецоперацію" в Україні. Зараз РФ вимагає у Вікіпедії видалити правду про військові злочини, вчинені в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
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Роскомнадзор має претензії до змісту 5 матеріалів через закон РФ "про фейки":
- "Битва за Київ";
- "Військові злочини в період вторгнення Росії в Україну";
- "Обстріл лікарні в Маріуполі";
- "Руйнування Маріупольського театру";
- "Різанина в Бучі".
Вимагають видалити інформацію, але яку саме – не повідомляють,
– зазначили у спільноті.
Тож, здається, росіянам скоро і "Вікіпедію" заблокують.