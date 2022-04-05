Росія вимагає у Вікіпедії видалити правду про військові злочини в Україні

5 квітня 2022 , 13:40
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Центру протидії дезінформації

В Роскомнадзорі вважають, що росіянам не потрібно знати правду. Вони неодноразово погрожували заблокувати онлайн-енциклопедію "Вікіпедія".

За їх словами, сайт нібито хибно висвітлює "спецоперацію" в Україні. Зараз РФ вимагає у Вікіпедії видалити правду про військові злочини, вчинені в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зауважте У Facebook відреагували на приховування хештегів #Bucha і #BuchaMassacre

Роскомнадзор має претензії до змісту 5 матеріалів через закон РФ "про фейки":

  1. "Битва за Київ";
  2. "Військові злочини в період вторгнення Росії в Україну";
  3. "Обстріл лікарні в Маріуполі";
  4. "Руйнування Маріупольського театру";
  5. "Різанина в Бучі".

Вимагають видалити інформацію, але яку саме – не повідомляють,
– зазначили у спільноті.

Тож, здається, росіянам скоро і "Вікіпедію" заблокують.

Зверніть увагу – Буча – свідок звірств російських загарбників: дивіться відео

Автор: Марта Касіянчук