Про це повідомляють російські ЗМІ. Цих людей Москва підозрює у нібито зборі таємних даних, передає 24 Канал.

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Росія висилає дипломатів США

У міністерстві закордонних справ країни-агресорки зазначили, що це рішення стосується першого секретаря посольства США в Москві Джеффрі Сілліна й другого секретаря – Девіда Бернстайна.

Окупанти наголосили, що ці особи буцімто вели "незаконну діяльність", підтримуючи зв'язок з обвинуваченим у "конфіденційному співробітництві" з іноземною державою російським громадянином Робертом Шоновим. У МЗС Росії наголосили, що цьому чоловікові начебто за матеріальну винагороду давали завдання, що мали на меті "завдати шкоди національній безпеці Росії".

Про таке рішення російське міністерство оголосило послу США в Росії Лінн Трейсі. Дипломатів Сілліна й Бернстайна зобов'язали виїхати з території Росії протягом семи днів.

Варто зазначити, що двоє американських дипломатів фігурують у розслідуванні федеральної служби безпеки Росії щодо колишнього співробітника генконсульства США у Владивостоці Роберта Шонова, якого затримали в серпні 2023 року.

Російські спецслужбовці стверджують, що з вересня 2022 року Шонов нібито брав участь у зборі розвідувальної інформації щодо повномасштабного вторгнення в Україну, а також мобілізаційних заходів у країні-агресорці.

Далі фсб опублікувала відео "допиту", у якому зафіксували нібито зізнання Шонова. Згідно з відео, Шонов буцімто зізнався, що вчиняв свої дії за вказівками Сілліна та Бернштейна, яких називає співробітниками політичного відділу посольства США. У відповідь на це викриття російська влада висловила намір допитати вищезгаданих осіб.

У США відреагували на зухвалі дії Росії

Речник Державного департаменту США Метью Міллер на своєму брифінгу прокоментував рішення Росії щодо висилання двох американських дипломатів з Росії. Він наголосив, що не залишить ці кроки без відповіді.

Ми шкодуємо, що Росія пішла таким шляхом, і ви, безперечно, можете очікувати, що ми відповідним чином відреагуємо на їхні дії,

– заявив речник.

До того ж Державний департамент рішуче засудив нещодавні дії Кремля щодо оголошення американських дипломатів у Москві персонами нон грата, назвавши їх неспровокованими та такими, що не мають жодних законних підстав.

У відомстві переконані, що Росія наполегливо переслідує персонал посольства США, застосовуючи тактику, подібну до власних громадян. Представник Держдепартаменту зазначив, що країна-агресорка обрала конфронтаційний та ескалаційний підхід, а не конструктивний дипломатичний діалог.

Російських дипломатів звідусіль виганяють