Росія висилає ще одного українського дипломата
Росія оголосила співробітника посольства України в Росії персоною нон ґрата. Тепер він повинен покинути територію країни до кінця дня 30 квітня.
Джерело:МЗС Росії
Ноту щодо цього направили до Посольства України в Москві. У МЗС стверджують, що висилають дипломата, мовляв, через "недружні дії України".
До речі Український консул, затриманий ФСБ, залишив територію Росі
У Кремлі погрожують "додатковими заходами"
У Росії попереджають, що в разі продовження нібито "ворожих дій" проти їхніх дипломатів, будуть здійснювати "додаткові заходи" щодо персоналу українських посольств та консульств.
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