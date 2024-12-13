Росія досі вмовляє нову владу Сирії зберегти свої бази та паралельно виводить війська, – ЗМІ

Після того, як Башар Асад ганебно втік до Москви, у повітрі зависла майбутня доля військової присутності Росії у Сирії. У Кремлі не втрачають надії зберегти свої бази, водночас поступово почали їх спорожняти.

Одразу після повалення Асада у Путіна заявили, що подальша військова присутність Росії у Сирії стане "предметом серйозної розмови" із новою владою. Невизначеність ситуації і розгубленість Кремля відобразилася не лише в офіційних заявах, але й у переміщенні російських кораблів, передає 24 Канал із посиланням на CNN та Financial Times.

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Окупанти виходять з Сирії

Так, падіння Асада сталося 8 грудня, а станом на 10 грудня російські кораблі досі стирчали у кількох кілометрах від бази в Тартусі. В Інституті вивчення війни уточнили, що це говорить про те, що у Москві сподіваються налагодити відносини з силами сирійської опозиції та перехідним урядом, аби гарантувати безпеку своїх військових баз у Сирії.

Пропагандистські ЗМІ заявили 13 грудня, що Росія все ще веде переговори з новою владою Сирії щодо збереження своїх військових баз у країні.

Водночас Maxar Technologies та Planet Labs опублікували нові супутникові знімки, які свідчать про підготовку Кремля до виведення своїх сил.

На фото видно, що на авіабазу Хмеймім прибули два вантажні літаки Ан-124, три транспортні літаки Іл-76, а також вантажні літаки дрібніших моделей — три Ан-124 32 та один Ан-72. Washington Post пише, що літаки відкрили носові відсіки для прийому важкого обладнання.

Супутникові знімки авіабази Хмеймім показали прибуття великих транспортних літаків / Фото Maxar

Крім того, на знімках російські військові розбирають ударний гелікоптер Ка-52. Аналітики Maxar припускають, що його готують до навантаження.

Ще експерти ідентифікували частини зенітно-ракетного комплексу С-400, який, мабуть, також готують до відправлення додому.

Крім того, Z-блогери упродовж дня публікували відео російських військових колон, що рухаються у напрямку авіабази Хмеймім.

Зокрема, один із них викладав ролик, на якому у російського військового питають, куди вони прямують. Той відповідає, що до Росії.

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Maxar Technologies також опублікували фото російських кораблів, які пливуть Середземним морем від берегів Сирії.

Російський корабель покидає Тартус / Фото Maxar