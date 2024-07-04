Росія вивозить корисні копалини з України: у британській розвідці розкрили деталі

Росія продовжує чинити беззаконня на території України. Тепер з'ясувалося, що Москва вивозить корисні копалини нашої держави з тимчасово окупованих територій.

І здійснює вона це за допомогою свого незаконно зведеного об'єкта – Кримського мосту. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Дивіться також Зеленський назвав посередників, які можуть бути між Україною і Росією

Росія вивозить копалини з України

Міноборони Британії пише, що українська влада регулярно повідомляє про крадіжку ресурсів Росією. Зазначається, що в Україні є поклади залізняку, вугілля, титану, урану, марганцю, золота та літію – вони є потенційними цілями, оскільки Росія прагне зруйнувати економіку України, позбавляючи її доступу і руйнуючи інфраструктуру.

Однією з причин, чому Росія прагне покращити транспортні мережі на окупованій частині України, є те, що вона хоче видобувати більше українських корисних копалин. Про це заявляв, зокрема, російський окупаційний чиновник у Запорізькій області.

За словами окупанта, продовження модернізації та будівництва автомобільних і залізничних транспортних зв'язків з Росією покращить шляхи сполучення не тільки для військової логістики, а й для експорту зерна та корисних копалин.

На південь від Дніпрорудного в Запорізькій області України Росія продовжує видобуток корисних копалин, вивозячи руду залізницею. Потяги їдуть через Крим Керченським мостом до Росії. Ця діяльність не позбавлена ризику, оскільки поїзди повинні рухатися через райони, де, як відомо, діють українські партизани, які вже взяли на себе відповідальність за напади,

– наголошують у Міноборони Британії.

До слова, у ВМС нещодавно повідомили, що Росія фактично відновила роботу Керченської поромної переправи. Вона лишається основним логістичним інструментом для забезпечення ворожого угрупування у Криму. Росіяни зменшили до мінімуму навантаження на Кримський міст щодо військової логістики.