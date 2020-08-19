РФ розгорнула польовий аеродром за 30 кілометрів від кордону з Україною. У межах військових навчань там саджали військові літаки Ан-26, Су-25 та Іл-76.

Війська Росії під час навчань у Ростовській області саджали літаки на ґрунт лише за 30 кілометрів від кордону з Україною, пише "Український мілітарний портал".

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Штурмовики Су-25 Росія саджала біля України вже не вперше, а от військово-транспортні літаки Ан-26 та Іл-76 вперше здійснили цей захід в південному окрузі.

Літаки здійснювали посадку та зліт під прикриттям ударних гелікоптерів Мі-24.

Як польовий РФ використовувала нечинний аеродром "Погорілове", що біля мікрорайону Заводський міста Кам’янець-Шахтинськ.

Такі тренування проводять вже не вперше. Вони дають змогу Росії за потреби оперативно перекинути з інших регіонів країни особовий склад у прикордонні з Україною території для подальшого використання на Донбасі.





Росія влаштувала військові навчання біля кордону з Україною / Фото 1rnd.ru



Як польовий РФ використовувала нечинний аеродром "Погорілове" / Фото 1rnd.ru

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