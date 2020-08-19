Україна вийшла з декількох договорів, які раніше ухвалили у межах Співдружності незалежних держав. Ці документи втратили сенс через агресивні дії Росії.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні уряду 19 серпня, повідомляє 24 канал.

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У Кабміні наголосили, що договори утратили сенс через агресію Росії у Криму та на Сході.

Наш уряд продовжує політику виходу з угод про співробітництво в рамках СНД,

– сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Переважна більшість договорів була підписана ще до початку 2000 року.

Відповідно до постанови, Україна вийшла з таких угод:

Про створення Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація" 1993 року. Про дальнє радіонавігаційне забезпечення у Співдружності Незалежних Держав 1993 року. Про практичне використання положень статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1994 року. Про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації 1994 року. Про співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання 1995 року. Про принципи взаємодії і співробітництва в галузі цивільної авіації 1995 року. Про реформування Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація" 2001 року.

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