Україна вийшла з авіаційних договорів СНД через польоти Росії до окупованого Криму
Україна вийшла з декількох договорів, які раніше ухвалили у межах Співдружності незалежних держав. Ці документи втратили сенс через агресивні дії Росії.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні уряду 19 серпня, повідомляє 24 канал.
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У Кабміні наголосили, що договори утратили сенс через агресію Росії у Криму та на Сході.
Наш уряд продовжує політику виходу з угод про співробітництво в рамках СНД,
– сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Переважна більшість договорів була підписана ще до початку 2000 року.
Відповідно до постанови, Україна вийшла з таких угод:
- Про створення Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація" 1993 року.
- Про дальнє радіонавігаційне забезпечення у Співдружності Незалежних Держав 1993 року.
- Про практичне використання положень статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1994 року.
- Про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації 1994 року.
- Про співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання 1995 року.
- Про принципи взаємодії і співробітництва в галузі цивільної авіації 1995 року.
- Про реформування Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація" 2001 року.
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