Росія все ще може обстрілювати інфраструктуру України з території Білорусі

Окупанти сорок третій день повномасштабно атакують Україну. Росіяни можуть руйнувати з повітря об'єкти на Волинському напрямку.

Про це 7 квітня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Російські вбивці використовують Білорусь як майданчик для обстрілів України.

До теми Білорусь вже не потрібна для війни в Україні, – білоруський журналіст

"На Волинському напрямку існує ймовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об'єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі", – повідомили у Генштабі.

Відновлюють боєздатність

У ЗСУ зазначили, що на Поліському напрямку росіяни не є активними. Однак вони вчиняють демонстраційні дії, щоб не допустити перекидання українських військових на інші напрямки.

Окремі підрозділи окупантів відновлюють боєздатність та перегруповуються У Білорусі. Їх, ймовірно, направлять для посилення угруповання ворожих військ на Слобожанському напрямку,

– вважають у Генштабі.

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