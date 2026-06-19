Логістичне забезпечення Криму впало на 75%: як це вплине на плани росіян наступати

Удари по мостах через Північнокримський канал та масове застосування дронів зі штучним інтелектом обвалили логістику російського угрупування на півдні на 75%, а хаос у тимчасово окупованому Криму створює сприятливі умови для повернення регіону під український контроль.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо над Україною" Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що попри успіхи в Криму ситуація на фронті залишається напруженою.

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Наскільки критичними для Росії стали втрати логістики на півдні?

Застосування американських та українських дронів зі штучним інтелектом на півдні призвело до падіння логістичного забезпечення. Окремо удари середньої дальності по об’єктах тимчасово окупованого Криму спричиняють паливну кризу.

Зверніть увагу! Сили спеціальних операцій вночі 18 червня знищили залізничний міст через Північнокримський канал неподалік Роздольного, що суттєво ускладнило логістику окупантів у Криму. Ця атака стала частиною низки ударів по ворожій інфраструктурі, зокрема, паралельно з ураженням нафтобази та іншого стратегічного об’єкта в Ростовській області.

Ситуація на окремих напрямках, зокрема Покровському й Костянтинівському, залишається важкою, і потрібно шукати додаткові резерви та засоби для допомоги оборонцям у зупиненні просування ворога.

На жаль, попри успіхи на інших напрямках, Путін не відмовляється від концепції захоплення чотирьох незаконно анексованих областей і створення буферних зон. Зупинити його може лише Сили оборони за допомоги союзників. Єдиний шлях – розвивати технології,

– сказав Романенко.

Як Україна може зупинити просування ворога на фронті: дивіться у відео