Росія за час масштабного вторгнення знищила майже 7 тисяч будинків в Україні, – Мінрегіон

Впродовж 38-ми днів російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та мирних мешканців. Тисячі житлових будинків в Україні знищено назавжди.

Станом на зараз, їх кількість досягла 6 800 будинків. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олександр Чернишов.

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Росія знищила 6 800 житлових будинків в Україні

Втім, ця цифра є приблизною, оскільки кількість зруйнованих будинків зростає щогодини.

Об'єми руйнування катастрофічні. В одному лише Харкові зруйновано понад тисячу об'єктів житлового фонду. Величезна кількість будинків знищені в Чернігові та Маріуполі,

– заявив Чернишов.

Він додав, що для відновлення базової інфраструктури та базових речей, після закінчення війни, Україні знадобляться десятки мільярдів доларів на перший період.

За словами Чернишова, країна вже зараз активно працює над тим, щоб створити робочий план відбудови.



Росія знищила 6 800 житлових будинків в Україні / Мінрегіон

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