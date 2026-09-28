Росія обмежила польоти над полігоном, звідки запускає "Орешнік"

Росія обмежила використання повітряного простору над полігоном "Капустин Яр", звідки раніше запускала по Україні ракети "Орешнік". Заборона діятиме до 3 жовтня.

Про закриття повітряного простору свідчать відповідні авіаційні повідомлення, оприлюднені Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA).

Чи може це бути підготовкою до нового запуску "Орешніка"?

Обмеження діятимуть із 28 вересня до 3 жовтня щодня з 09:00 до 19:00 за київським часом. Офіційна причина нинішніх обмежень наразі не повідомляється. Водночас подібні заборони на польоти можуть запроваджуватися під час випробувань ракетної техніки або проведення інших військових заходів.

Важливо, що сам факт закриття повітряного простору не означає підготовку нового удару по Україні. Зокрема, наразі немає підтвердження, що Росія готується здійснити запуск балістичної ракети "Орешнік".

Полігон "Капустин Яр" функціонує з 1946 року та розташований в Астраханській області Росії, неподалік від кордону з Казахстаном. За десятиліття його використовували для випробувань багатьох радянських і російських ракетних систем. Саме з цього полігону Росія здійснювала пуски ракет по Україні.

Нагадаємо, російський Азовський оптико-механічний завод, який нещодавно зазнав удару українських сил, виготовляв компоненти для балістичної ракети "Орешнік". Про це свідчать внутрішні документи підприємства, які здобула та проаналізувала розвідувальна компанія Dallas Analytics.

Витік охоплює листування, державні контракти та графіки кооперації заводу за період із квітня 2023 року до березня 2025 року. Зокрема, документи підтверджують участь АОМЗ у створенні елементів системи наведення "Орешніка".

Загалом підприємство було залучене щонайменше до семи російських ракетних програм. Серед іншого, завод виготовляв компоненти для крилатих ракет Х-101, зокрема навігаційні лідари "Отблеск" та блоки автоматики польоту.

Також підприємство постачало деталі для ракет Х-35У, Х-59, Х-69, Р-37М, Р-74 та протирадіолокаційних Х-31П.