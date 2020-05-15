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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Росія залишається одним із найбільших торговельних партнерів України: з ким ще ми торгуємо

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Держстат оприлюднив рейтинг найбільших торговельних партнерів України
Держстат оприлюднив рейтинг найбільших торговельних партнерів України / Landlord

У першому кварталі 2020 року Україна найбільше торгувала з Китаєм і Росією. Щоправда, якщо разом взяти всі країни ЄС, на них припадає понад 40% зовнішньої торгівлі України.

Загалом зовнішній оборот торгівлі України (експорт і імпорт товарів і послуг) за I квартал 2020 року склав 2 9764,5 мільярда доларів. Відповідні дані оприлюднила держслужба статистики на своєму сайті.

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З ким найбільше торгувала Україна 

  • За підсумками початку 2020 року Україна найбільше торгувала з Китаєм. Обсяг зовнішньої торгівлі України з цією країною становить 250,1 мільярда доларів. Це, зі свого боку, становить 10,9% від загального обсягу українського експорту та імпорту.
  • На другому місці розмістилася Росія. Україна з країною-агресором наторгувала на 2 543,8 мільярда доларів. Це дорівнює 8,5% від загального обсягу. Цікаво, що за підсумками 2018 року РФ була першою. Але її частка поступово знижується.

Які країни також є найбільшими торговельними партнерами України 

  • Німеччина (2 164,8 мільярда доларів або 7,3%),
  • Польща (1 918,1 мільярда доларів або 6,4%),
  • Туреччина (1 412,0 мільярда доларів або 4,7%).

Щодо країн Євросоюзу, то загалом на них припадає 41,5% зовнішнього обороту України.

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Україна, зовнішня торгівля, економіка, статистика, найбільші торговельні партнери
З якими країнами Україна торгувала найбільше в 2020 році / Дані Держстату 

До слова, Україна вже давно планує запровадити спеціальне мито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії. Його вартість складатиме 65%. Але реалізацію такого кроку відтерміновували кілька разів.

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Бізнес Статистика Імпорт Експорт Україна – Росія Новини Росії Торгівля Новини України
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