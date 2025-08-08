Він зустрівся з українцями, які перебувають у пункті пропуску внаслідок дій Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Дивіться також Депортовані Росією українці протестують проти умов утримання в підвалі на кордоні Грузії, – ЗМІ

Що відомо про ситуацію в грузинському пункті пропуску "Даріалі"?

Дипломат поінформував українців про заходи, які здійснює МЗС України та Посольство України в Грузії задля захисту їхніх прав та законних інтересів. Окрім цього, 7 серпня трьом громадянам надали медичну допомогу та оформили відповідні медичні протоколи.

З грузинською стороною вдалося досягнути домовленості щодо подальшого забезпечення екстреної медичної допомоги українським громадянам у разі необхідності.

У МЗС додають, що 8 серпня представник депортованих громадян України, з яким українські дипломати підтримують постійну комунікацію, інформував Посольство України в Грузії про припинення голодування українців, яке вони оголосили 5 серпня.

Він також подякував дипустанові за зусилля задля вирішення гуманітарної кризи, яку штучно створила російська сторона.

МЗС із залученням посольств України в Грузії та Республіці Молдова, а також у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями, продовжує працювати над поверненням громадян України на Батьківщину,

– кажуть у міністерстві.

Наразі триває активна взаємодія української сторони з офіційними представниками влади Грузії та Молдови задля якнайшвидшого розблокування транзитного шляху, вирішення всіх логістичних та організаційних перешкод.

У МЗС зазначають, що за попередній місяць вдалося організувати виїзд з "Даріалі" 44 громадян України. Там також закликають російську сторону відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон України з Росією чи Білоруссю і заявляють, що Україна готова їх зустрічати.

Нагадаємо, що Росія суттєво збільшила кількість депортованих українських громадян, здебільшого колишніх ув’язнених, до кордону з Грузією. Така тенденція спостерігається ще з червня. За словами глави українського МЗС Андрія Сибіги, Росія використовує депортацію українських громадян через Грузію як інструмент тиску.