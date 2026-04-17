Росія запускала балістику та понад 170 БпЛА: є влучання

Росія запустила понад 170 повітряних цілей по Україні уночі 17 квітня. Серед них здебільшого були ударні безпілотники та ракета.

Більшість цілей вдалося збити, проте влучань уникнути не вдалося. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Для атаки росіяни використали 172 ударних БпЛА типів "Шахед", "Гербера", "Італмас" та 1 балістичну ракету. Цілі летіли з Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та з Гвардійського в окупованому Криму.

Орієнтовно 120 із повітряних цілей були "Шахедами". За даними Повітряних сил, російський напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– йдеться у повідомленні.



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Повідомляють, що попри роботу протиповітряної оборони, на жаль, сталося влучання балістичної ракети та щонайменше 20 ударних безпілотників. Водночас зазначають про падіння уламків збитих дронів на 4 локаціях.

Що відомо про нічну атаку?