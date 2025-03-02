Під удар потрапив Азербайджан: у ГУР розповіли про нову ІПСО Росії щодо України

У вірменському інформаційному просторі, зокрема в телеграм-каналах, поширюється новий фейк: ГУР МО України звинувачують у начебто спробі інспірувати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними ГУР, поширювачі дезінформації "обґрунтовують", що нова азербайджансько-вірменська війна нібито примусить Росію відкрити "другий фронт", а отже розпорошити свої військові сили – це й буде на користь Україні.

Зазначається, що основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР на ім'я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

Поширюваний папірець містить низку грубих помилок ("Їван" замість Іван, "СДР" замість ЄДРПОУ та інші) і не відповідає вимогам оформлення офіційних документів України,

– йдеться в повідомленні.

В ГУР наголосили, що проведення вказаної інформаційної операції спрямоване на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і українсько-азербайджанських відносин, що вигідно передусім для держави-агресорки Росії.

Нагадаємо, раніше російська Служба зовнішньої розвідки також поширювала дезінформацію про начебто "підготовку Україною терактів у країнах ЄС", щоб "зірвати переговори про мир". У ГУР ці заяви назвали відвертим фейком.