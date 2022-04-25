Росія завдала ракетних ударів по Жмеринці та Козятину: є загиблі та поранені
25 квітня 2022 , 10:43Читать новость на русском
Джерело:Сергій Борзов
25 квітня, під час ранкової сирени, ворог завдав ракетних ударів по Жмеринці та Козятині, що на Вінниччині. Вже відомо про загиблих.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
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За його словами, російські окупанти намагаються завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
Є жертви і є поранені. Працюють рятувальні служби. Подробиці згодом,
– повідомив Борзов.
Нагадаємо, що близько 9 ранку повідомлялось, що в області було чути кілька вибухів.
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