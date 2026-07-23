Росія вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: під завалами – люди
Росія завдала серію ударів по Запоріжжю. Місцева влада повідомляє про руйнування і постраждалих.
За словами глави ОВА Івана Федорова, ворог атакував житлові райони та промислову зону.
Які наслідки атаки на Запоріжжя?
Окупанти поцілили у багатоповерховий будинок. Під завалами є люди.
Ворог завдав удару по багатоповерхівці. Під завалами перебувають люди,
– повідомив Федоров.
Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото ОВА
Пізніше чиновник уточнив, що серед білого дня ворог завдав удар КАБами по громадських забудовам у Запоріжжі. Відомо про руйнування на 3 локаціях. Наразі щонайменше 14 постраждалих перебувають у лікарні. Серед них – дитина, яка перебуває у важкому стані.
Пошкоджені житлові будинки, заклади охорони здоров'я.
Просто в центрі міста ворог влучив КАБом і зруйнував велику кількість будівель. Наразі триває рятувальна операція,
– зазначив Федоров о 17:40.
Нагадаємо, що близько 16:30 на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет і КАБів.
О 16:45 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіабомб на Запоріжжя.
О 16:49 у місті пролунали вибухи. За 10 хвилин прогриміли повторні вибухи.
До слова, вранці окупанти вдарили авіабомбами по підприємству харчової промисловості у Павлограді. За даними місцевих телеграм-каналів, йдеться про виробництво снеків таких як "Chipster's", "BigBob", "Flint", та "Сан Санич".
Внаслідок обстрілу Павлограда три людини загинули, ще майже три десятки постраждали. Серед поранених – 2-річна дівчинка. Троє поранених перебувають у важкому стані.