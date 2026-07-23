Росія вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: під завалами – люди

Росія завдала серію ударів по Запоріжжю. Місцева влада повідомляє про руйнування і постраждалих.

За словами глави ОВА Івана Федорова, ворог атакував житлові райони та промислову зону.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Окупанти поцілили у багатоповерховий будинок. Під завалами є люди.

Ворог завдав удару по багатоповерхівці. Під завалами перебувають люди,

– повідомив Федоров.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото ОВА

Пізніше чиновник уточнив, що серед білого дня ворог завдав удар КАБами по громадських забудовам у Запоріжжі. Відомо про руйнування на 3 локаціях. Наразі щонайменше 14 постраждалих перебувають у лікарні. Серед них – дитина, яка перебуває у важкому стані.

Пошкоджені житлові будинки, заклади охорони здоров'я.

Просто в центрі міста ворог влучив КАБом і зруйнував велику кількість будівель. Наразі триває рятувальна операція,

– зазначив Федоров о 17:40.

Нагадаємо, що близько 16:30 на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет і КАБів.

О 16:45 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіабомб на Запоріжжя.

О 16:49 у місті пролунали вибухи. За 10 хвилин прогриміли повторні вибухи.

До слова, вранці окупанти вдарили авіабомбами по підприємству харчової промисловості у Павлограді. За даними місцевих телеграм-каналів, йдеться про виробництво снеків таких як "Chipster's", "BigBob", "Flint", та "Сан Санич".

Внаслідок обстрілу Павлограда три людини загинули, ще майже три десятки постраждали. Серед поранених – 2-річна дівчинка. Троє поранених перебувають у важкому стані.