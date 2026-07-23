За словами глави ОВА Івана Федорова, ворог атакував житлові райони та промислову зону.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Щонайменше 5 людей поранені внаслідок російського обстрілу обласного центру. Кількість постраждалих може збільшитися. Адже окупанти також поцілили у багатоповерховий будинок. Під завалами є люди.

Ворог завдав удару по багатоповерхівці. Під завалами перебувають люди,

– повідомив Федоров.

Нагадаємо, що близько 16:30 на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет і КАБів.

О 16:45 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіабомб на Запоріжжя.

О 16:49 у місті пролунали вибухи. За 10 хвилин прогриміли повторні вибухи.