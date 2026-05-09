Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини Росія завдала удару по Сумщині: які наслідки та чи є постраждалі
9 травня, 08:59
1

Росія завдала удару по Сумщині: які наслідки та чи є постраждалі

Данило Муринський

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста. Ворог в ніч на 9 травня завдав удару по Сумщині.

Внаслідок атаки почалася пожежа на території приватного домоволодіння. Про це повідомили у ДСНС.

Дивіться також Росія вночі атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені 

Які наслідки російської атаки?

Попри оголошене перемир'я російські військові продовжуть тероризувати українські міста та інфраструктуру. У ніч на 9 травня ворог вгатив по Сумщині.

У Березівській громаді внаслідок атаки окупантів виникла масштабна пожежа. У ДСНС зазначили, що займання почалося на території приватного домоволодіння.

 