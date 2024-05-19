ATACMS і десятки дронів: в Росії знову заявили про масовану атаку

Росіяни заявили, що у ніч проти неділі, 19 травня, їх територію атакували дрони. А тому, їм довелось "приземляти" десятки дронів. Крім того, у захопленому ними Криму теж було гучно - окупанти кажуть і там ловили повітряні цілі.

Зокрема, у міноборони Росії станом на ранок повідомили, що їх ППО нібито знищила 60 дронів над двома областями Росії, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим Кримом.

Дивіться також Як Путін готує Росію до вічної війни: у The Times назвали ключові фактори

Черговими засобами ППО 9 оперативно-тактичних ракет ATACMS та один БПЛА було знищено над територією [окупованої] Республіки Крим, 3 БПЛА знищено над територією Бєлгородської області, 57 БПЛА знищено та перехоплено над територією Краснодарського краю,

— відзвітували у міноборони Росії.

Наслідки атаки на російські області

Вибухи лулани у Виборзі Ленінградської області, у Слов'янську-на-Кубані та у станиці Кущевська Краснодарського краю.

Зокрема, у Виборзі Ленінградської області очевидці повідомляли про декілька потужних вибухів. Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа. Та губернатор Ленінградської області заспокоїв, що у будівлі старої виборзької нафтобази нібито стався "хлопок" через використання піротехнічних засобів.

А у Слов'янську-на-Кубані безпілотників "упав" на території НПЗ. Проте, спершу росіяни запевняли, що пожежі на НПЗ нібито не було. Згодом стало відомо, що на території заводу впало не один, а 6 дронів. А сам завод призупинив свою роботу.

Крім того, у станиці Кущевська Краснодарського краю безпілотники атакували військовий аеродром.

Наслідки в Криму

Сьогодні вночі в Криму повідомляли про вибухи і звуки пострілів, був перекритий Кримський міст.

Крім того, вибухи лунали в Перевальному, де базується 126 бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Станом на ранок стало відомо, що було уражено корабель противника – морський тральщик "Ковровець". Цю інформацію офіційно підвтердили у Генштабі ЗСУ.