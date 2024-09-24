Росія збільшує бюджет на війну в Україні, – Bloomberg

Кремль збирається значно збільшити військові витрати у 2025 році. У статті бюджету на це планують закласти 13,2 трильйона рублів, тобто 142 мільярди доларів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт бюджету Росії на найближчі 3 роки. Так, у 2025 році військові витрати планують збільшити майже на 3 трильйона рублів (32 мільярда доларів).

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Для порівняння, у 2024 році на військові витрати в Росії виділили 10,4 трильйона рублів (106 мільярдів доларів). Тобто, військовий бюджет у Росії наступного року збільшиться більш ніж на 25%.

Витрати Росії на війну найбільші

У 2025 році витрати на національну оборону та внутрішню безпеку становитимуть близько 40% від загального обсягу видатків бюджету Росії.

Зауважте! Тож, на війну в Росії планують витратити більше, ніж на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку разом.

Водночас, згідно з проектом держбюджету, "секретні" витрати можуть зрости до 12,9 трильйона рублів (близько 132 мільярда доларів) у 2025 році з 11,1 трильйона рублів (близько 113 мільярдів доларів) цього року.

Видання пише, що частина цих коштів також може бути спрямована на продовження війни проти України.

До слова, російський диктатор Путін під час підготовки бюджету заявляв, що витрати на оборону повинні і надалі залишитися пріоритетними в російському бюджеті.